Москва, 8 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В 2022 году откроется движение по 22 км нулевого этапа новой федеральной трассы М-12. Об этом сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Cap.ru Обзорная схема трассы М-12

«В этом году запустим ещё движение по 22 км нулевого этапа М-12 в Московской области от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до А-108», — приводит слова Петушенко сайт правительства России.

Он отметил, что всего автомобилисты смогут проехать в конце 2022 года по 39 км М-12. Ещё 17 километров будет открыто во Владимирской области.