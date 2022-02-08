Джакарта, 8 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Танцоры из Индонезии и французские хореографы совместно поставили танцевальную программу, сообщает Rakyat Merdeka.

(сс) keulefm Индонезийская танцовщица

Танцоры совершили поездки по городам Франции с 14 января по 26 февраля 2022 года.

Артисты показали танцевальную программу 15 раз в крупных городах Франции, включая Орлеан и Шинон.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя палаты представителей Суфми Даско Ахмад заявил, что число случаев заражения коронавирусом в парламенте Индонезии увеличилось до 234 человек.