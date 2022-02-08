Махачкала, 8 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Дагестане будут созданы исправительные центры (ИЦ) для трудоустройства осужденных. При помощи федеральных денежных средств из резервного фонда правительства РФ планируется создать около 300 рабочих мест. Такие планы прозвучали в ходе совещания в правительстве Дагестана.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новое производство в женской исправительной колонии

«Предварительную заинтересованность в трудоустройстве осужденных к принудительным работам выразили промышленные предприятия машиностроения, строительной и стекольной отраслей. В 2022 году на базе промышленного предприятия ООО «Группа компаний «Каспий Композит» планируется создание ИЦ с лимитом наполнения в 70 человек, ОАО «Завод Гаджиева» — 70 человек и ОАО «Дагестанстеклотара» — 150 человек», — сообщил первый вице-премьер Батыр Эмеев.

Возможность создания таких центров прорабатывается и на других предприятиях республики. Всего в каждом субъекте РФ планируется создать до 400 мест трудоустройства. При этом правительство РФ выделит на оборудование 200 рабочих мест по 500 тыс. рублей на каждое.