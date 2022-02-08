Москва, 8 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Клинические проявления лёгкого течения коронавирусной инфекции и гриппа очень похожи. Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

«Да, клинические проявления как лёгкого течения коронавируса, так и гриппа, достаточно похожи. Я говорю о лёгком течении — тяжёлое течение это отдельная история», — заявил Ишмухаметов.

«Тут в общем понятно: это характер острых респираторных заболеваний. «Омикрон» ещё более похож на грипп в силу своего ещё более лёгкого течения», — указал он.