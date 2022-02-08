Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Региональный экологический оператор по обращению с коммунальными отходами в Петербурге — «Невский экологический оператор» (НЭО) — построит новый мусороперерабатывающий завод. Организация приобретает с этой целью площадку МПБО-2 на Волхонском шоссе на юге Петербурга.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает «Деловой Петербург», тендер на приобретение данной территории компания выиграла при отсутствии конкурентов. Стартовая стоимость комплекса объектов составила 430 млн рублей.

В настоящее время НЭО пользуется площадкой ГУП «МПБО-2» на основе арендных отношений. Теперь же, приобретая площадку ранее действующего завода по переработке мусора, компания получает в распоряжение 20 объектов недвижимости и движимое имущество.

Напомним, 4 февраля 2022 года на бывшем мусорном заводе ГУП «МПБО-2» возник пожар, который был ликвидирован сотрудниками МЧС. В НЭО отметили, что здание завода является аварийным.

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