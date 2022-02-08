Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Региональный экологический оператор по обращению с коммунальными отходами в Петербурге — «Невский экологический оператор» (НЭО) — построит новый мусороперерабатывающий завод. Организация приобретает с этой целью площадку МПБО-2 на Волхонском шоссе на юге Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Как сообщает «Деловой Петербург», тендер на приобретение данной территории компания выиграла при отсутствии конкурентов. Стартовая стоимость комплекса объектов составила 430 млн рублей.

В настоящее время НЭО пользуется площадкой ГУП «МПБО-2» на основе арендных отношений. Теперь же, приобретая площадку ранее действующего завода по переработке мусора, компания получает в распоряжение 20 объектов недвижимости и движимое имущество.

Напомним, 4 февраля 2022 года на бывшем мусорном заводе ГУП «МПБО-2» возник пожар, который был ликвидирован сотрудниками МЧС. В НЭО отметили, что здание завода является аварийным.