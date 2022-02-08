Москва, 8 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Сразу после окончания совместной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон общались ещё несколько десятков минут. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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«Они проговорили еще где-то минут 20», — сказал Песков.

Встреча Путина и Макрона, начавшаяся вечером 7 февраля, продолжалась несколько часов.