Москва, 10 февраля 2022, 10:00 — REGNUM Русская Арктика — это три миллиона квадратных километров, почти пятая часть территории нашей страны. Она включает в себя северное побережье Евразии, Северный Ледовитый океан с островами и часть Тихого океана, омывающую Чукотку.
Первая волна освоения российской Арктики началась в 50-х годах прошлого века. В то время страна стремилась к интенсивному развитию северных территорий, но при этом экологические проблемы мало кого интересовали. Согласно данным ресурса goarctic.ru, начиная с 1955 года Советский Союз затопил в Северном Ледовитом океане 17 тысяч контейнеров и 19 грузовых судов с радиоактивным мусором, 735 загрязнённых радиацией частей тяжёлых машин, 14 атомных реакторов, три атомных подводных лодки и пять реакторных отсеков. Это колоссальные цифры. Помимо этого, там были оставлены тонны металла и пластика. На островах, где раньше располагались полярные станции, брошены бочки с топливом. Этим бочкам несколько десятков лет, они подвергаются коррозии, и топливо из них протекает. Нефтепродукты загрязняют воду, и это прямая угроза морским экосистемам. Риску подвергаются и обитатели Арктики — моржи и тюлени, белые медведи и китообразные, белые чайки и другие морские птицы.
В Программе ООН по окружающей среде перечислены главные экологические проблемы Арктики: изменение климата, таяние многовековых льдов; загрязнение морей нефтепродуктами и отходами промышленности и транспорта; увеличение лова рыбы и добычи морепродуктов; сокращение разнообразия и численности животных и растений; интенсивное судоходство. Правительство России принимает серьезные меры, направленные на решение этих проблем. В 2013 году Владимир Путин утвердил «Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Минобороны России разработало «Дорожную карту по ликвидации экологического ущерба, причинённого в результате деятельности на территории Минобороны России в Арктической зоне». Военные вывозят металлолом тоннами, но, к сожалению, их усилий недостаточно для полной очистки арктических территорий. «Генеральная уборка» Арктики — долгая и очень дорогая история. В одной только Якутии для уборки металлолома нужно около 60 миллиардов рублей, и еще 9 миллиардов для поднятия со дна водоемов порядка 300 затонувших судов.
Несколько лет назад началась вторая волна активного освоения арктических территорий. В 2014 году Россия впервые в мире начала добычу нефти с шельфового месторождения в Арктике. В декабре 2017 года на полуострове Ямал состоялось открытие первой очереди завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ». К счастью, современные технологии позволяют работать в режиме экологической безопасности, и руководители предприятий осознают свою ответственность перед природой.
Выросший за последнее время туристический интерес к Арктике среди россиян говорит не только о желании людей путешествовать по самым разнообразным уголкам своей страны, но и предупреждает о возможных экологических проблемах. Если в начале 2000-х годов в круизах и других турах в Арктику только около 10% туристов были россиянами, а остальные — гражданами других государств, то по состоянию на 2016 год в групповых поездках в Арктику количество россиян выросло и составляло в среднем 25−30%. Туроператоры предлагают морские круизы, рафтинг, катание на лодках, рыбалку и охоту, лыжные и пешеходные маршруты. Начиная с 2000 года, экспедиционным центром Русского географического общества ежегодно на месяц-полтора создается дрейфующий ледовый лагерь Барнео. На нем строится ледовый аэродром, устанавливаются 12 отапливаемых жилых модулей, 2 кают-компании и несколько технических помещений. Здесь можно заняться подледным дайвингом, покататься на мотосанях и собачьих упряжках, полетать на воздушном шаре. Все это, конечно, очень увлекательно и интересно, но и во время отдыха нельзя забывать о своей ответственности за природу. Не только сами туристы, но и организаторы поездок должны обеспечивать выполнение простого правила «Отдохнул — убери за собой». Арктика — это не отель системы all inclusive, в котором персонал круглосуточно заботится о чистоте и удобстве для туристов. Здесь нужно самому проявлять инициативу — быстроразлагаемые бытовые отходы необходимо закапывать, а остальной мусор увозить.
Сейчас в Арктике и на сопредельных территориях 14 государственных заповедников, национальный парк «Русская Арктика» и федеральный заказник «Земля Франца-Иосифа». Общая площадь северных, арктических и приарктических охраняемых земель — около 30 млн га. В 2012 году «генеральной уборкой» Арктики занялись волонтеры. В 2021 году стартовал проект «Чистая Арктика», в котором уже приняли участие 2220 человек. Они очистили 110 гектаров территории, вывезя или утилизируя 1500 тонн различных отходов. Для молодых людей участие в таком проекте — это не только полезная работа, но и уникальная возможность побывать в Арктике, увидеть северное сияние, понаблюдать за жизнью белых медведей.
В июле 2021 года совместными усилиями Мурманского и Клинского отделений Русского географического общества была организована арктическая экспедиция. Во время этого путешествия эксперт-эколог Юрий Коробов, член совета мурманского областного отделения Русского географического общества Сергей Гончаров и другие участники экспедиции смогли воочию убедиться в том, что у наших северных регионов огромный туристический потенциал. Нехватка мест размещения, неразвитая инфраструктура — вопросы решаемые. Бизнес, как известно, реагирует на спрос, а спрос растет — появляются новые отели и турбазы, туроператоры расширяют перечень маршрутов и продуктов — от отдыха на комфортабельных горнолыжных курортах до туров в чумы и экспедиций на собачьих упряжках. Пока это довольно дорогой отдых, в первую очередь, из-за больших расстояний. Но если бы государство включилось в процесс (как минимум, субсидируя перелеты), число арктических туристов выросло бы многократно за счет студентов, молодежи, всегда стремящейся к новым впечатлениям и познавательным путешествиям. Развитие индустрии гостеприимства может стать точкой роста экономики северных территорий.
К экологическим инициативам с удовольствием присоединяются местные жители. Они особо заинтересованы в том, чтобы природа, которая их окружает, очищалась и сохранялась. Например, на Чукотке волонтеры из поселка Провидения и села Новое Чаплино за два года очистили от бочек 12 километров прибрежной полосы. Такие случаи служат хорошим примером для всех жителей. Конечно, нужно вести разъяснительную работу, рассказывать людям о важности очистки Арктики от вредных отходов и мусора. Дружины, сформированные из числа местных жителей, смогут контролировать соблюдение экологических правил туристами и предпринимателями. Декларировать удручающие факты и сгущать краски просто, гораздо сложнее практически участвовать в постепенном восстановлении экосистем. Важно не испугаться размахов и масштабов бедствия, а понять, что мир может измениться даже усилиями одного человека.