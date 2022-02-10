Москва, , 10:00 — REGNUM Русская Арктика — это три миллиона квадратных километров, почти пятая часть территории нашей страны. Она включает в себя северное побережье Евразии, Северный Ледовитый океан с островами и часть Тихого океана, омывающую Чукотку.

Юрий Коробов: «На протяжении трех километров я насчитал порядка 50 туристических стоянок, и на каждой из них была стихийная свалка мусора» Фото из личного архива автора

Первая волна освоения российской Арктики началась в 50-х годах прошлого века. В то время страна стремилась к интенсивному развитию северных территорий, но при этом экологические проблемы мало кого интересовали. Согласно данным ресурса goarctic.ru, начиная с 1955 года Советский Союз затопил в Северном Ледовитом океане 17 тысяч контейнеров и 19 грузовых судов с радиоактивным мусором, 735 загрязнённых радиацией частей тяжёлых машин, 14 атомных реакторов, три атомных подводных лодки и пять реакторных отсеков. Это колоссальные цифры. Помимо этого, там были оставлены тонны металла и пластика. На островах, где раньше располагались полярные станции, брошены бочки с топливом. Этим бочкам несколько десятков лет, они подвергаются коррозии, и топливо из них протекает. Нефтепродукты загрязняют воду, и это прямая угроза морским экосистемам. Риску подвергаются и обитатели Арктики — моржи и тюлени, белые медведи и китообразные, белые чайки и другие морские птицы.

В Программе ООН по окружающей среде перечислены главные экологические проблемы Арктики: изменение климата, таяние многовековых льдов; загрязнение морей нефтепродуктами и отходами промышленности и транспорта; увеличение лова рыбы и добычи морепродуктов; сокращение разнообразия и численности животных и растений; интенсивное судоходство. Правительство России принимает серьезные меры, направленные на решение этих проблем. В 2013 году Владимир Путин утвердил «Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Минобороны России разработало «Дорожную карту по ликвидации экологического ущерба, причинённого в результате деятельности на территории Минобороны России в Арктической зоне». Военные вывозят металлолом тоннами, но, к сожалению, их усилий недостаточно для полной очистки арктических территорий. «Генеральная уборка» Арктики — долгая и очень дорогая история. В одной только Якутии для уборки металлолома нужно около 60 миллиардов рублей, и еще 9 миллиардов для поднятия со дна водоемов порядка 300 затонувших судов.

Юрий Коробов: «На протяжении трех километров я насчитал порядка 50 туристических стоянок, и на каждой из них была стихийная свалка мусора» Фото из личного архива автора

Несколько лет назад началась вторая волна активного освоения арктических территорий. В 2014 году Россия впервые в мире начала добычу нефти с шельфового месторождения в Арктике. В декабре 2017 года на полуострове Ямал состоялось открытие первой очереди завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ». К счастью, современные технологии позволяют работать в режиме экологической безопасности, и руководители предприятий осознают свою ответственность перед природой.

Выросший за последнее время туристический интерес к Арктике среди россиян говорит не только о желании людей путешествовать по самым разнообразным уголкам своей страны, но и предупреждает о возможных экологических проблемах. Если в начале 2000-х годов в круизах и других турах в Арктику только около 10% туристов были россиянами, а остальные — гражданами других государств, то по состоянию на 2016 год в групповых поездках в Арктику количество россиян выросло и составляло в среднем 25−30%. Туроператоры предлагают морские круизы, рафтинг, катание на лодках, рыбалку и охоту, лыжные и пешеходные маршруты. Начиная с 2000 года, экспедиционным центром Русского географического общества ежегодно на месяц-полтора создается дрейфующий ледовый лагерь Барнео. На нем строится ледовый аэродром, устанавливаются 12 отапливаемых жилых модулей, 2 кают-компании и несколько технических помещений. Здесь можно заняться подледным дайвингом, покататься на мотосанях и собачьих упряжках, полетать на воздушном шаре. Все это, конечно, очень увлекательно и интересно, но и во время отдыха нельзя забывать о своей ответственности за природу. Не только сами туристы, но и организаторы поездок должны обеспечивать выполнение простого правила «Отдохнул — убери за собой». Арктика — это не отель системы all inclusive, в котором персонал круглосуточно заботится о чистоте и удобстве для туристов. Здесь нужно самому проявлять инициативу — быстроразлагаемые бытовые отходы необходимо закапывать, а остальной мусор увозить.

Юрий Коробов: «На протяжении трех километров я насчитал порядка 50 туристических стоянок, и на каждой из них была стихийная свалка мусора» Фото из личного архива автора

Сейчас в Арктике и на сопредельных территориях 14 государственных заповедников, национальный парк «Русская Арктика» и федеральный заказник «Земля Франца-Иосифа». Общая площадь северных, арктических и приарктических охраняемых земель — около 30 млн га. В 2012 году «генеральной уборкой» Арктики занялись волонтеры. В 2021 году стартовал проект «Чистая Арктика», в котором уже приняли участие 2220 человек. Они очистили 110 гектаров территории, вывезя или утилизируя 1500 тонн различных отходов. Для молодых людей участие в таком проекте — это не только полезная работа, но и уникальная возможность побывать в Арктике, увидеть северное сияние, понаблюдать за жизнью белых медведей.

В июле 2021 года совместными усилиями Мурманского и Клинского отделений Русского географического общества была организована арктическая экспедиция. Во время этого путешествия эксперт-эколог Юрий Коробов, член совета мурманского областного отделения Русского географического общества Сергей Гончаров и другие участники экспедиции смогли воочию убедиться в том, что у наших северных регионов огромный туристический потенциал. Нехватка мест размещения, неразвитая инфраструктура — вопросы решаемые. Бизнес, как известно, реагирует на спрос, а спрос растет — появляются новые отели и турбазы, туроператоры расширяют перечень маршрутов и продуктов — от отдыха на комфортабельных горнолыжных курортах до туров в чумы и экспедиций на собачьих упряжках. Пока это довольно дорогой отдых, в первую очередь, из-за больших расстояний. Но если бы государство включилось в процесс (как минимум, субсидируя перелеты), число арктических туристов выросло бы многократно за счет студентов, молодежи, всегда стремящейся к новым впечатлениям и познавательным путешествиям. Развитие индустрии гостеприимства может стать точкой роста экономики северных территорий.

Первая волна освоения российской Арктики началась в 50-х годах прошлого века. В то время страна стремилась к интенсивному развитию северных территорий, но при этом экологические проблемы мало кого интересовали Фото из личного архива автора

К экологическим инициативам с удовольствием присоединяются местные жители. Они особо заинтересованы в том, чтобы природа, которая их окружает, очищалась и сохранялась. Например, на Чукотке волонтеры из поселка Провидения и села Новое Чаплино за два года очистили от бочек 12 километров прибрежной полосы. Такие случаи служат хорошим примером для всех жителей. Конечно, нужно вести разъяснительную работу, рассказывать людям о важности очистки Арктики от вредных отходов и мусора. Дружины, сформированные из числа местных жителей, смогут контролировать соблюдение экологических правил туристами и предпринимателями. Декларировать удручающие факты и сгущать краски просто, гораздо сложнее практически участвовать в постепенном восстановлении экосистем. Важно не испугаться размахов и масштабов бедствия, а понять, что мир может измениться даже усилиями одного человека.

«Во время своего путешествия в Арктику я не только восхищался ее бескрайними снежными просторами, но и возмущался безответственностью людей. Когда я шел вдоль реки, на протяжении трех километров я насчитал порядка 50 туристических стоянок, и на каждой из них была стихийная свалка мусора. Реки, озера, леса, земли составлены самой природой в единую композицию, которая дарит всем нам незабываемые эмоции и приток сил. Вот это надо беречь, что бы ты ни развивал, какие территории бы ни осваивал. Больше всего Арктика поражает девственной чистотой. Здесь как нигде понимаешь, что белый цвет имеет множество оттенков, а грязная «каша» на улицах наших городов — это вовсе не снег», — рассказал эксперт-эколог Юрий Коробов.