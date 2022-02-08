Минск, 8 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Давление на Белоруссию по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится. Об этом 8 февраля в ходе совещания Совета безопасности республики заявил президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Он подчеркнул, что новые вызовы и угрозы государственности Белоруссии были и будут, в этом никто не сомневается. Лукашенко подчеркнул, что новые опасности будут возникать постоянно, и последние события в Казахстане — прямое тому подтверждение.

Что касается Запада, то он, по словам белорусского лидера, может пойти на провокации для того, чтобы иметь повод ввести дополнительные санкции против республики.

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«Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже — вертолёты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, пять блоков санкций в отношении «официальных лиц и сторонников жестокого режима Александра Лукашенко» были введены США с августа 2020 года, когда в Белоруссии недовольные итогами президентских выборов устроили массовые беспорядки. Как заявил госсекретаря США Энтони Блинкен, эти ограничительные меры не будут отменены до тех пор, пока власти США не решат, что в республике прекращены «репрессии» и освобождены все «политические заключённые».