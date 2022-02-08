Кемерово, 8 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Первым заместителем прокурора Кемеровской области стал старший советник юстиции Игорь Донгаузер. Он назначен указом президента РФ, сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

В ведомстве уточнили, что Донгаузер родился в Ленинграде, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «правоведение».

В органы прокуратуры принят в 2004 году. Стаж службы составляет 17 лет. С декабря 2018 года занимал пост прокурора Кировского района Санкт-Петербурга.

Награждён знаком отличия «За верность закону» III степени, почётной грамотой.