Таллин, 8 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В результате обильных снегопадов улицы в городе-курорте Пярну (западная Эстония) стали настолько узкими, что машинам на них не разъехаться. Об этом сообщил портал новостей эстонского гостелерадиовещания ERR со ссылкой на региональное издание Pаrnu Postimees.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Пярнуская мэрия рассматривает вариант временной реорганизации дорожного движения на улицах Айса, Каруселли и Суур-Пости, которые могут стать односторонними.

По словам специалиста по обслуживанию дорог мэрии Яака Каннисте, при очистке улиц от снега в приоритете улицы с автобусным движением, окрестности детских садов и школ.

Пярну носит титул летней столицы Эстонии, это четвертый город страны по числу населения.