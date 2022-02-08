Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Жителей Петербурга призвали не использовать возможность дистанционного оформления больничных листов для получения «липовых» медицинских документов. Об этом сказала 8 февраля начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В комитете по здравоохранению считают, что случаи недобросовестного оформления больничного листа на дистанционной основе всё-таки будут единичными. Соловьёва считает, что жители города после двух лет пандемии уже не стремятся изолироваться, петербуржцы устали от болезней.

«Мы призываем в столь трудное пандемичное время не пользоваться, что называется, такой возможностью дистанционного получения больничного листа тех, кому он, так скажем, не положен», — отметила Лариса Соловьёва.

Представитель комитета по здравоохранению пояснила, что подобные случаи были и ранее, даже при очном оформлении листков нетрудоспособности. Соловьёва признала, что если у человека действительно есть такая цель — обмануть, то при осмотре врачом он может сообщить о своих симптомах, о вчерашней температуре в 39 градусов, которая сбилась благодаря жаропонижающим средствам.

Сотрудник комздрава сообщила, что система заочной работы с больничными существует для того, чтобы пациенты с легкими симптомами получили необходимые консультации для лечения. Такая мера разгрузит медиков, чтобы больные со сложными заболеваниями могли получить полноценный осмотр врачей.