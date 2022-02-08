Кишинёв, 8 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску 8 февраля отправился с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Mfa.gov.md Нику Попеску

Сообщается, что визит Попеску продлится по 10 февраля. Запланированы его встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, министром сельского хозяйства Инамом Керимовым и другими официальными лицами.

По данным пресс-службы, цель визита главы МИД — укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран. В частности, будет обсуждаться возможное получение Молдавией газа по Южному транспортному коридору.

На 9 февраля планируется совместная пресс-конференция в Баку Попеску и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.

Стоит отметить, что в начале февраля Азербайджан посетил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Он заявил, что Кишинёв рассчитывает на поставки газа из Азербайджана.