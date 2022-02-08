Лима, 8 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо подверг критике кампанию в СМИ, в рамках которой звучат призывы к его отставке. Об этом пишет Prensa Laina со ссылкой на распространённое сообщение перуанского лидера.

Gob.pe Педро Кастильо

Кастильо подтвердил свою решимость править до июля 2026 года, когда завершится срок действия его президентского мандата.

«В этой новой кампании в СМИ проявляются антидемократические настроения некоторых секторов, которые стремятся лишь дестабилизировать обстановку в стране и поставить под угрозу управляемость», — сказал Кастильо.

Он заявил, что вскоре объявит о формировании нового кабинета министров на более широкой основе в интересах всех перуанцев: «Моя приверженность остается на стороне народа. Именно поэтому я призываю к самому широкому единству, чтобы продолжать работать на благо самых уязвимых людей и для нашей любимой страны».

Он также осудил «попытки переворота, которые на этой неделе организуются с большей силой», имея в виду политическое и медийное давление на Кастильо с целью заставить его уйти в отставку, либо вынудить другие политические силы объявить ему импичмент.

Перуанский лидер напомнил, что был избран народом и поддерживает решение остаться на своем посту до 2026 года: «Я надеюсь, что политический класс будет действовать ответственно, думая о стране, а не только о частных интересах или группах интересов».