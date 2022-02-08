Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 3312 человек (на 99 случаев заражения больше, чем днём ранее), выписан с выздоровлением 851 пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 8 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Наибольшее число носителей коронавируса выявили в Ростове-на-Дону (1005), Шахтах (130), Волгодонске (122), Таганроге (120), Батайске (114), Аксайском районе (104). 12% заразившихся — люди старше 66 лет, 15,5% — дети.

Справиться с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, не смогли 16 человек. Это 11 женщин в возрасте от 47 до 87 лет и пятеро мужчин в возрасте от 69 до 87 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 241 842 случая заражения коронавирусом, выздоровели 192 044 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 104 человека.