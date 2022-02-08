Подгорица, 8 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Европарламент постоянно следит за развитием политических событий в Черногории и отмечает недавнюю мирную передачу власти в соответствии с Конституцией Черногории. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента (ЕП) по сотрудничеству с Черногорией Владимира Бильчика и докладчика Европарламента по Черногории Тонино Пицулы.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

«Черногории нужно предсказуемое и стабильное парламентское большинство и проевропейское правительство, которое позволит стране добиться прогресса на пути к Европейскому союзу», — говорится в совместном заявлении европейских официальных лиц.

Европарламент призывает парламент Черногории как можно скорее избрать нового спикера и формировать правительство.