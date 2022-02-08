Москва, 8 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Жители России из бытовых изобретений и гаджетов не представляют себе жизнь, прежде всего, без стиральной машины (46%), смартфона (44%) и интернета (42%). Об этом свидетельствует опрос, опубликованный 8 февраля ВЦИОМ.

Стиральная машина reg

Также российским гражданам сложно обходиться без автомобиля (31%), телевизора (25%), компьютера, ноутбука (21%) и книг (16%). У женщин среди самых необходимых изобретений на первом месте — стиральная машина (60%), у мужчин — автомобиль и интернет (по 45%).

Молодым людям 18−24 лет сложнее всего обойтись без интернета (66%) и смартфона (65%), людям 25−44 — без смартфона (54%). Для граждан старше 60 лет самый необходимый предмет быта — стиральная машина (52%), на втором месте — телевизор (44%), на третьем — смартфон (32%).

Опрос по телефону проведет 10 января 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым важным устройством, без которого жители России не могут представить свою жизнь, является мобильный телефон (41%).

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