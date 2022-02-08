«Чёрное небо» не уходит из красноярского Минусинска
Минусинск, Красноярский край, 8 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края продлён режим «чёрного неба». Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в региональном управлении Роспотребнадзора.
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По данным Среднесибирского УГМС, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся в Минусинске с 19 часов (местное время) 8 февраля до 19 часов 11 февраля.
Объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Минусинске держится с конца января 2022 года.