Ташкент, 8 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Узбекистане ряд политиков выразили возмущение словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Узбекистан через некоторое время может войти в Союз РФ и Белоруссии. Об этом 8 февраля передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В частности, председатель общенационального движения «Юксалиш» и депутат парламента Узбекистана Бобур Бекмуродов заявил, что к словам Александра Лукашенко не стоит относиться серьёзно.

«Последние социологические опросы показывают, что рейтинг Александра Лукашенко составляет примерно 25−30%. При этом 46% респондентов заявили, что ни в коем случае не проголосовали бы за Лукашенко», — отметил Бекмуродов.

По его словам, сегодня многие развитые страны считают Лукашенко человеком, который не может говорить от имени белорусского народа.

«Поэтому сегодня не нужно воспринимать фантазии этого человека об Узбекистане всерьёз», — заявил депутат.

В свою очередь, лидер политической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров отметил, что «двое мужчин в ролике (Лукашенко и журналист Соловьев) говорят, что через 15 лет бывшие советские республики объединятся вокруг России и образуют единое целое с населением 350−400 миллионов человек».

»История снова и снова доказывает, что государства, построенные на насилии и угрозах, будут хрупкими, какими бы сильными они ни казались», — сказал Кадиров.

По его словам, такие планы повышают вероятность формирования обратной волны и возникновения новых государств на территории тех, кто хочет восстановить советскую империю.

«А это, конечно, может привести к серьёзным экономическим и социальным потрясениям в регионе», — сказал политик.

Негативное мнение по поводу заявлений Лукашенко высказали и ряд других политиков Узбекистана.