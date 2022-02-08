Москва, 8 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В 2022 году во Владимирской области планируется открытие рабочего движения по участку новой федеральной трассы М-12, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

По словам Хуснуллина, в рамках второго этапа трассы на территории Владимирской области идут работы на развязках будущей дороги с трассами М-7 «Волга» и Р-132 «Золотой кольцо». При этом на 17 из 37 км этапа планируется запустить рабочее движение уже в четвёртом квартале 2022 года.

«Это позволит переключить часть трафика с южного обхода Владимира и разгрузить дорожную сеть Владимирской области в целом, — пояснил заместитель председателя правительства России. — Нам важно, чтобы при строительстве трассы М-12 граждане как можно скорее ощущали положительный эффект от ввода каждого из её участков».