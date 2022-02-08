Москва, 8 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. США стремятся сохранить свое присутствие в Сирии и не допустить стабилизации обстановки в этой стране. Такое сообщение распространило 8 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране», — говорится в сообщении.

По информации СВР, американцы намерены развернуть медиакампанию, которая вызовет в Сирии протестные настроения. Это будет широкая кампания, охватывающая в том числе арабоязычные социальные сети.

По замыслу США, массовые антиправительственные выступления произойдут в Сирии на фоне сложной социально-экономической обстановки. В ходе протестов правоохранителей спровоцируют на «непропорциональное применение силы» против «мирных протестующих».

Кроме того, СВР известно об активном участии Вашингтона в незаконной торговле нефтью с северо-востока Сирии. Американские компании продолжают расхищать сирийские природные ресурсы. Так, каждый месяц в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор добывается до 3 млн баррелей нефти.

Примерно треть этой нефти идёт при посредничестве США в Курдский автономный район Ирака. Американские военные охраняют грузовики с нефтью, а воинский контингент и сотрудники частных военных компаний обеспечивают безопасность добывающей и перерабатывающей инфраструктуры.

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