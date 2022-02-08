Махачкала, 8 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Дагестане пойдет под суд чиновник из администрации города Каспийска. Его уличили в незаконной продаже земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. При этом стоимость участка была занижена в почти в 34 раза, сообщили 8 февраля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Суд

Как было установлено в ходе следствия, бывший начальник управления имущественных отношений администрации Каспийска в 2016 году незаконно заключил договор купли-продажи территории площадью 2,8 га с арендатором данного участка. Сумма сделки составила 3 млн рублей, в то время как его кадастровая стоимость составляла более 102 млн рублей.

К экс-чиновнику предъявили иск о возмещении причиненного муниципалитету ущерба. А наказание по уголовному делу о превышении полномочий ему вынесет суд.

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