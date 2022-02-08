Гавана, 8 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал усилить программы, направленные на профилактику, помощь и социальную работу. Об этом пишет Prensa Latina.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

По его словам, эти планы были разработаны ещё историческим лидером Кубы Фиделем Кастро, и он назвал их социальной основой революции и свидетельством ее гуманистического призвания.

Среди реализуемых программ — комплексная подготовка социальных работников и преподавателей искусства, а также внимание к уязвимым семьям.

«Программы являются демонстрацией того, что наш социалистический идеал заключается в достижении максимально возможной социальной справедливости», — сказал Диас-Канель.