Чебоксары, 8 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Чебоксарах в рамках борьбы с коррупцией проводится анкетирование пациентов больниц. Специальные ящики в настоящее время установлены в республиканском онкологическом диспансере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

В надзорном ведомстве отмечают, что с 1 по 28 февраля совместно с минздравом для оценки качества и доступности помощи жителям, а также в целях профилактики коррупционных правонарушений проводится анонимное анкетирование пациентов Республиканского онкологического диспансера. В прокуратуре уточняют, что для приёма анкет в каждом отделении установлены специальные ящики, опечатанные прокуратурой и минздравом.

Правоохранители сообщают, что анкеты используют для улучшения качества услуг и оперативного реагирования на информацию о возможных фактах коррупции со стороны сотрудников онкодиспансера.

«В течение 2022 года планируется проведение аналогичного анкетирования в иных крупных медицинских учреждениях города Чебоксары», — говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Под подозрение попал работник больницы в Ибресинском районе. Следствие полагает, что пятеро жителей получили поддельный сертификат без фактического прохождения вакцинации от COVID-19.

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