Ижевск, 8 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. За неделю с 31 января по 6 февраля в Удмуртии за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 26 424 жителя республики, включая 11 693 ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Среднереспубликанский показатель заболеваемости составил 1736,1 на 100 тыс. населения (неделей ранее — 1271 на 100 тыс. населения).

Максимальный показатель заболеваемости по республике фиксируется среди детей в возрасте от трех до шести, всего заболели 3465 детей, показатель составил 4178,4 на 100 тыс. населения).

Только в Ижевске ОРВИ заболели за прошедшую неделю 13 022 человека, в том числе 4905 детей до 14 лет.

С начала текущего эпидсезона в республике лабораторно подтвердили 315 случаев гриппа, основная часть — грипп А, два случая гриппа В.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущей неделе, с 24 по 30 января в Удмуртии ОРВИ заболели 19 343 человека, в том числе 9990 детей в возрасте до 14 лет. Таким образом, в течение недели число заболевших выросло более чем на 7 тыс. человек или на 36,6%.

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