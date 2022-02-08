Сеул, 8 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел 7 февраля телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

В ходе 20-минутного разговора стороны обсудили ситуацию на Украине и Корейском полуострове.

Глава Еврокомиссии сообщила об усилиях ЕС в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине и стабилизации спроса и предложения на энергоносители. В свою очередь, Мун Чжэ Ин выразил надежду на установление мира и стабильности на Украине дипломатическим путем.

Между тем глава Южной Кореи сообщил о ситуации на Корейском полуострове и политике в отношении КНДР, а также попросил поддержки у ЕС в вопросе полной денуклеаризации и установления мира на полуострове.