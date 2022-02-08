Канберра, 8 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. 7 февраля, за день до возобновления работы парламента в Канберре репортер сайта WSWB Оскар Грэнфелл в своей статье сообщил, что уровень политических интриг в столице Австралии настолько высок, что премьер-министра страны Скотта Моррисона могут отстранить от власти еще до начала предвыборной кампании.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Завтра федеральный парламент проведет свое первое заседание после зимних каникул, а правительство «Коалиции» переживает самый глубокий кризис с тех пор, как премьер-министр Скотт Моррисон был назначен ее лидером в результате партийного переворота в августе 2018 года», — говорится в статье.

«Ходят слухи, что Моррисон может быть отправлен в отставку еще до федеральных выборов, которые должны состояться в мае. Положение вице-премьера и лидера националистов Барнаби Джойса также находится в опасности. Интриги и предательство процветают. Обсуждение в парламенте любого политического вопроса грозит перерасти в открытую гражданскую войну», — говорится в статье.