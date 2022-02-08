Ярославль, 8 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Заместителем губернатора Ярославской области — руководителем администрации губернатора назначен Алексей Доронкин, ранее занимавший пост заместителя председателя областного правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Ранее этот пост занимал покинувший недавно регион Илья Баланин. Должность заместителя председателя правительства взамен Доронкина займёт Марина Кашина, нынешний директор регионального департамента госзаказа, эту должность она также сохранит.

Изменится и функционал заместителя губернатора. В его подчинение войдёт департамент экономики и стратегического планирования. Михаил Евраев отметил, что так он формирует единый финансово-экономический блок с одним куратором.