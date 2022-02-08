Уватский район, Тюменская область, 8 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Компания ООО «РН-Уватнефтегаз» окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную, семье трубоукладчика, погибшего во время ремонтных работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Напомним, по сообщению СКР по Тюменской области, на Усть — Тегусском месторождении (разрабатывается ООО «РН-Уватнефтегаз» в Уватском районе — прим.ИА REGNUM) 6 февраля 2022 года около 23:00 (21:00 мск) во время проведения аварийных работ по установке временного герметизирующего устройства произошло разрушение нефтепромыслового трубопровода, в котором под высоким давлением и температурой находилась нефтесодержащая жидкость. В результате погиб 36-летний трубоукладчик, второй работник со множественными телесными повреждениями и ожогами доставлен в больницу Тобольска.

По факту гибели сотрудника ООО «РН-Уватнефтегаз» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«В настоящее время оперативные службы предприятия проводят ряд необходимых мероприятий, в том числе по локализации вышедшей нефтесодержащей жидкости для ее последующего сбора и утилизации. На месте организован экологический мониторинг. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего», — сообщает пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз».