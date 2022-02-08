Каракас, 8 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) проведет свой пятый съезд 5 марта. Об этом заявил первый заместитель председателя политической организации Диосдадо Кабельо, пишет Prensa Latina.

The Photographe Диосдадо Кабельо Рондон

По его словам, в рамках большого партийного собрания пройдут заседания четвертого собрания молодежи PSUV в рамках программы празднования девятой годовщины со дня смерти венесуэльского лидера Уго Чавеса.

Кабельо вновь заявил о своем неприятии ситуации с некоторыми политическими фигурами, представляющими PSUV, которые были замешаны в коррупции и торговле наркотиками.

Он также отметил, что недавние призывы крайне правой оппозиции возобновить процесс диалога в Мексике являются ответом на потерю международной поддержки. Кабельо напомнил о решении правительства Венесуэлы приостановить свое участие в переговорах в связи с похищением дипломата Алекса Сааба правительством США, где его обвиняют в отмывании денег.

Лидер социалистов подтвердил готовность венесуэльского государства к диалогу, хотя возможное возвращение к переговорам будет зависеть от исправления агрессивной политики Вашингтона в отношении Венесуэлы.