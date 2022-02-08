Батуми, Грузия, 8 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Протекающая в Батуми река Барцхана размыла фунламенты пяти жилых домов на улице Бакрадзе, сообщает 8 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

75.mchs.gov.ru Подтопление

Мэрия Батуми построила защитные дамбы на этой территории в 2014 году, но они оказались некачественными. Полтора года назад местные жители покинули свои дома и переехали в арендованные помещения. Они говорят, что много раз обращались в муниципалитет, но проблема так и остаётся нерешенной.

Прибывшие на место активисты оппозиционного «Единого национального движения» заявили о необходимости начать восстановительные работы с очистки русла реки от стрительного мусора.