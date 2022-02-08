Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту смерти дворника в результате падения на его голову сосульки в Выборгском районе Петербурга. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Wing-Chi Poon Сосульки

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 8 февраля на голову 29-летнего дворника, уроженца Узбекистана, с крыши дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту упала глыба льда. Молодой человек, который на днях должен был отпраздновать свое 30-летие, погиб на месте.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщили в ведомстве.

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