Париж, 8 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Франция зафиксировала в 2021 году худший торговый дефицит в своей истории — 84,7 млрд евро, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

В таможне Франции пояснили, что ухудшение дефицита объясняется «более заметным восстановлением импорта (+18,8%), чем экспорта (+17%).

До этого самый большой дефицит торгового баланса был зафиксирован в 2011 году — 75 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, какой бы ни была страна происхождения, скоро отпадет необходимость предъявлять отрицательный тест на коронавирус по прибытии во Францию при условии, что приезжающие полностью прошли вакцинацию от коронавируса.