Неклиновский район, Ростовская область, 8 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура проводит проверку в связи с обсуждаемой организацией трансляции Вечного огня на телеэкране у воинского мемориала. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

В ряде интернет-изданий указано, что видеоэкран установлен после реконструкции памятника участникам Великой Отечественной войны. При этом в муниципальном контракте техника не значится.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что к мемориалу Великой Отечественной войны в селе Приморка Неклиновского района газ никогда не был подведён, а трансляция Вечного огня организована по просьбе жителей после реконструкции памятника.