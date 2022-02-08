Кемерово, 8 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Кемерове и Новокузнецке могут появиться первые в регионе вытрезвители. Их планируется создать за счёт средств областного бюджета, сообщила на запрос ТАСС исполняющая обязанности министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Цитата из видео на ntv.ru Клиент вытрезвителя

Зеленина уточнила, что выбор обусловлен численностью населения. Сейчас идёт согласование специального нормативно-правового акта.

По данным минздрава, открытие специализированных центров позволит разгрузить медицинские организации.