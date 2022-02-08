8 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что прекращение поставок энергоносителей на Украину будет более серьезной угрозой для украинской стороны, нежели «танковая атака».

Мирослава Романенко, , 13:26 — REGNUM Прекращение поставок энергоносителей на Украину будет более серьезной угрозой для украинской стороны, нежели «танковая атака». Об этом 7 февраля заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Трансляция пресс-конференции велась на странице МИД Украины в социальной сети Facebook.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», — сказала министр.

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Заявление министра иностранных дел Германии о прекращении поставок энергоносителей на Украину как о серьезной угрозе для Киева обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «headlines Украина».

«Как… запели», — отреагировал TemA.

«На*рен вам «вонючий», «грязный» газ?» — с сарказмом поинтересовался Misha Football.

«И не надо ждать, когда земля промерзнет», — иронизирует Татьяна, напоминая об одном из сообщений западных СМИ о том, что Россия якобы «вторгнется» на Украину, когда земля промерзнет.

«Немцы немного о*ренели. «Агрессор» должен поставлять газ. А в истории такие случаи были?» — недоумевает Анатолий П.

«Давно пора. Отгружать [топливо] ограниченно лишь после подсчета для скорых, пожарных и полиции. Остальные пусть берут пример с чумаков на волах», — написал Петр Р.

«И будут на волах скорая, полиция и пожарные. А депутаты, правительство и приближенные… — в иномарочках и теплых квартирках обретаться будут», — ответила Петру Р. Елена.

Совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Германии Анналены Бербок Цитата из трансляции министерства иностранных дел Украины

«Даже Бербок это понимает…» — добавил Go-go-go.

«Ну, если прекратят поставки, есть и позитив. Лошади вырастут в цене. Рынок лошадей будет развиваться бешеными темпами. Украинская армия, великая и непобедимая, восстановит такой род войск, как кавалерия…» — пошутил Андрей.

«Кто надо, тот понял. Газ придется покупать у немцев. По спотовой цене! Немцы вместо танковых берут в газовые клинья. С приехалом!» — иронизирует Виктор К.

«Как так? Ведь Украина уже много лет не покупает газ у России!» — с сарказмом поинтересовался Alex A.

«Отключение электроэнергии и воды в Крым — это какая атака?» — задался вопросом Mad Max.

«Давно пора закрыть энергоснабжение и ГСМ. Интересно, без белорусских ГСМ как далеко продвинутся танки… [ВСУ]?» — спросила Лилия.

«Даже не нужно полностью прекращать, так слегка прикрутить, мало не покажется. Цены на заправках и в платёжках эффективней всяких танков», — пишет Stanislav V.

«Осознание пришло», — отреагировал KeS.

«Немцы — самые трезвые среди евробратии», — добавил Серж.

«Незапуск СП-2 для немчуры — «мы потерпим», а прекращения поставок энергоносителей для Украины это… [конец]! Что она несëт?» — недоумевает «Мирный».

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

"Именно в такие моменты понимаешь, насколько Европа несамостоятельная и действует по указке США», — ответил «Мирному» Y. M.

«Давно пора все вентили прикрыть. Пусть Европа помогает», — с сарказмом отметил Андрей.

«Стесняюсь спросить, а кто при Порошенко начал слазить «с российской газовой иглы» и орать, не приходя в сознание, «Прощай, немытая Россия, прощай остаточно (окончательно. — М. Р.)»?» — смеется Ната Л.

«Давно пора отключить. «Агрессор» какой-то нерешительный», — с сарказмом подытожил Oleg.

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