Рига, 8 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Жители Латвии продолжают оспаривать языковую реформу в школах национальных меньшинств страны. В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлено уже свыше 300 исков. Об этом заявили в партии «Русский союз Латвии» (РСЛ), которая выступила одним из инициаторов этих обращений.

Здание ЕСПЧ

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В объединении подчеркнули, что активность родителей в подаче исков «не только поможет суду рассмотреть вопрос наиболее разносторонне, но и ускорит рассмотрение этого дела».

«Закончилась очередная зимняя кампания по подаче исков в ЕСПЧ на проблему языка обучения в русских школах Латвии. За этот период в Страсбург отправлено ещё 48 исков, и их общее число составило уже более 300», — уточнил в беседе с ТАСС представитель союза.

Как сообщало ИА REGNUM, реформу, согласно которой русские школы обязаны перейти на преподавание большинства предметов на латышском языке, в Латвии начали реализовывать с 2019 года. Ещё на стадии планов языковая дискриминация русского населения вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русского языка в школах провели несколько массовых митингов и шествий против планов реформаторов.

Напомним, с 1 сентября 2021 года преподавание во всех средних школах Латвии, включая школы русского нацменьшинства, ведётся только на латышском языке. Реформа иноязычного образования вызывает критику как со стороны международных организаций, так и России. Эксперты указывают на насильственную «латвизацию» сферы образования в стране.

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При этом президент Латвии Эгил Левитс поддержал школьную реформу, суть которой — уменьшение числа уроков на родном (русском) языке в пользу государственного (латышского). По мнению главы государства, такая реформа очень важна для полноценной интеграции русскоязычных учащихся в общество и жизнь латвийского государства.