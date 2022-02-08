Курск, 8 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Курске в 2022 году по муниципальным контрактам планируется отловить 1 тыс. 629 бродячих собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

В Центральном округе Курска отловом занимается АО «САБ по уборке города Курска», в Железнодорожном — КРОЗО «Право жить», в Сеймском — ООО «Добрый город».

За последнюю неделю отловлены 83 собаки, всего с начала 2022 года — 241. Работу по отлову обещают активизировать.

Комитет городского хозяйства оформляет заявки курян и распределяет их по подрядным организациям. В районах области муниципальные контракты на отлов будут заключены в ближайшее время.

Отловленных собак осматривают, вакцинируют, стерилизуют и возвращают на прежнее место с метками о стерилизации. В приютах оставляют только агрессивных и опасных животных. Стерилизованных собак со специальными метками отлавливать нельзя, если они не проявляют немотивированной агрессии в отношении других животных или людей.