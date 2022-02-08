Москва, 8 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Майнеры должны платить налог за оборудование независимо от того, работало оно у них или нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

МВД РФ Аппаратура для майнинга

«В Казахстане на межведомственной комиссии 4 февраля прошло обсуждение законопроекта «О цифровых активах в Республике Казахстан».

Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев предложил увеличить ставку на электроэнергию для майнинга до 5 тенге за киловатт с 1 тенге за киловатт (+500%).

Кроме того, предлагается ввести специальный налог на каждую отдельную видеокарту (GPU) и единицу оборудования необходимого для майнинга криптовалюты.

Султангазиев сравнил налог за видеокарту с тем, как казино облагаются налогом за каждый стол, который они запускают, независимо от того, ведется деятельность или нет.

Правительство Республики Казахстан считает, что майнеры должны платить налог за оборудование независимо от того, работало оно у них или нет.

Кроме повышения цен на электроэнергию и введения налога на оборудование, было предложено изъять оборудование для майнинга из-под освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС).

Напомню, что Казахстан стал одним из самых популярных направлений для криптомайнеров после запрета Китая на майнинг летом 2021 года.

Однако теперь правительство РК хочет заставить криптомайнеров платить гораздо больше за работу в стране, что может сделать Казахстан менее привлекательным для отрасли.

На этом фоне Россия может занять второе место по майнингу после США. В РФ созданы все условия, чтобы стать майнинг-империей.

Уже сейчас спрос зарубежных и российских институциональных заказчиков на услуги в области высокоскоростных энергоёмких вычислений и управления данными на территории России бурно растет.

Иркутская область и Красноярский край являются самыми привлекательными для отрасли блокчейн-вычислений в силу профицита электроэнергии и холодного климата, способствуют цифровому «зеленому» энергопереходу экономики России, и в целом могут стать локомотивами экономического роста страны, «— пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана не намерены бороться с майнингом криптовалют на территории страны, но этот сектор экономики следует больше регулировать.

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