Минск, , 12:46 — REGNUM На неудачную попытку государственного переворота в Белоруссии было потрачено свыше $6 млрд. Об этом 8 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Лукашенко, планировавшаяся в центре Европы «цветная» революция обернулась неудачной попыткой мятежа.

«Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его «неудачной попыткой неконституционного переворота». А деньги в эту «неудачную попытку» вложены огромные. По нашим только подсчетам — то, что мы могли отследить, — больше $6 млрд. Для Беларуси это заоблачная цена», — сказал он.

Также белорусский лидер добавил, что те, кто «не отработал» эти деньги, по его мнению, «попытаются опять взбудоражить людей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сообщения о том, что в Сирию якобы были направлены военные Белоруссии, не соответствуют действительности.