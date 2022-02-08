Ла-Пас, , 12:44 — REGNUM Боливия увеличит свои производственные и экспортные мощности с июня 2022 года за счет бурения новой газовой скважины. Об этом пишет Prensa Latina.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новая скважина, названная «Маргарита 10», расположена на юге Боливии и эксплуатируется испанской компанией Repsol совместно с боливийской государственной компанией YPFB. Годовой доход ожидается в размере 260 миллионов долларов.

YPFB и Repsol прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить доступность продукции на рынке, заявил президент боливийской нефтяной компании Армин Доргатен.

Ранее президент Боливии Луис Арсе объявил, что потенциал добычи на месторождении составляет три миллиона кубических метров в день, что ставит страну в выгодное положение в условиях сокращения добычи углеводородов для выполнения обязательств перед соседними территориями.

Согласно данным министерства углеводородов, добыча газа в Боливии упала в 2021 году до примерно 45 миллионов кубических метров в день с 61 миллиона в 2014 году. Природный газ был основным экспортным товаром Боливии в течение последних 20 лет, а основными направлениями его поставок были Бразилия и Аргентина.