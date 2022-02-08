Ташкент, 8 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил о динамично развивающих отношениях с Латвией в отметил хорошую динамику в культурно-гуманитарной сфере. Об этом 8 февраля передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Узбекистан является одним из чемпионов по количеству узбекских студентов, которые обучаются в вузах Латвии», — подчеркнул Камилов.

Он отметил, что «многие из них уже закончили вузы и вернулись на родину, где успешно трудятся».

»Мы будем это всячески поощрять это и дальше продолжать», — сказал глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.