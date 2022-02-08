Выборг, Ленинградская область, 8 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области запустят единый билет на тур из Санкт-Петербурга до Выборга. Туристы смогут добраться до города на электрические «Ласточка», а от вокзала Выборга на специальном автобусе — до исторического парка Монрепо. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Первый городской автобус до Монрепо от железнодорожного вокзала Выборга отправится днем 10 февраля.

«Узнать автобус будет легко — он брендирован главными достопримечательностями Выборга», — отметили в пресс-службе.

Во время поезди с помощью аудиогида туристы узнают о главных объектах культурного наследия средневекового города. Кроме красот парка Монрепо, путешественники увидят знаменитую библиотеку Алвара Аалто, выставочный зал «Эрмитаж-Выборг» и бастион «Панцерлакс», а также Выборгский замок.

«Экскурсионные билеты в эти культурные пространства также можно будет приобрести в автобусе», — добавили в пресс-службе.

Автобусы до парка Монрепо будут ходить ежедневно. Расписание движения можно уточнить в официальной группе «Музей-заповедник «Парк Монрепо» социальной сети «ВКонтакте». А единый билет на «Ласточку» и автобус можно будет приобрести уже в марте в кассах Финляндского вокзала.