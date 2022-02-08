Мельбурн, Австралия, , 12:45 — REGNUM 8 января правительство штата Виктория (юго-восток Австралии) постановило расширить бесплатное экспресс-тестирование на антигены к коронавирусу в школах. Власти также приняли решение начать тестировать на SARS-CoV-2 детей в дошкольных учреждениях, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувший день в Виктории выявили 9785 новых случаев коронавируса и 20 смертей от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс на пресс-конференции, также объявив о расширении программы тестирования.

Дополнительные 1,6 миллиона экспресс-тестов будут предоставлены дошкольным учреждениям в ближайшие недели. Они будут доступны для всех детей в возрасте от трех до пяти лет для добровольного тестирования два раза в неделю.