Подгорица, , 12:41 — REGNUM Из-за подорожания кормов, в частности, фуражного зерна, вызвал в 2021 году в Черногории рост цен на мясо. Закупочные цены мяса выросли от 25% на птицу, до 35% на телятину, говядину, баранину, сообщили в компании Mesopromet — поставщика магазинов Franca, передает CDM.

Мясо Pixabay.com

В январе 2022 году розничные цены на мясо выросли почти на 15% и это не предел.

Сельхозпроизводители говорят, что без значительной поддержки государства, они не смогут выдерживать конкуренцию с более дешевым импортным мясом.