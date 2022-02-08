Москва, 8 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино — Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области планировали совершить преступления в образовательных организациях на территории РФ. Намерения террористов были пресечены, сообщил 8 февраля председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников в ходе состоявшегося в Москве совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба, на котором обсуждали вопросы защищенности образовательных организаций от преступлений террористической направленности.

Бортников Александр

«За последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как «колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщил Бортников.

Как было отмечено на совещании, для предотвращения преступлений террористической направленности в образовательных организациях оперативными штабами субъектов РФ проводятся учения и тренировки. Кроме того, готовят к оперативным действиям в условиях предполагаемых терактов персонал и охрану школ и других образовательных учреждений.