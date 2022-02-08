Москва, 8 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Минцифры считают нецелесообразным ограничивать возможность покупки до трёх sim-карт одним человеком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Поражать в правах граждан, ограничивая их тремя sim-картами, считаем нецелесообразным», — сказали в пресс-службе.

В министерстве предложили большее внимание уделить борьбе с причинами недобросовестного поведения корпораций-дилеров.

Представители ведомства также напомнили об услуге, позволяющей узнать число оформленных на паспорт sim-карт, а проблема оформления номеров на «фейковые» данные паспорта, по их мнению, существует в России из-за поведения дилерских компаний.