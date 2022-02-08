Канберра, 8 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. 8 февраля федеральное правительство Австралии подтвердило телеканалу Nine News, что лицо с двойным гражданством Австралии и Китая подвергается судебному преследованию в соответствии со спорным законом «О национальной безопасности» после протестов в Гонконге.

Гонконг

Представители министерства иностранных дел Австралии до сих пор не установили личность человека, но сообщили журналистам, что он был арестован в январе прошлого года. Ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным. Отмечается, что арест произошел на фоне напряженности в отношениях между Канберрой и Пекином.

«Генеральное консульство Австралии в Гонконге было уведомлено властями Гонконга об аресте гражданина Австралии и Китая в январе 2021 года в соответствии с законом «О национальной безопасности», — заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства Австралии.

В МИД Австралии также отметили, что австралийским чиновникам неоднократно отказывали в консульском доступе к этому человеку, потому что правительство Гонконга больше не признает двойное гражданство.