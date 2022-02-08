Ульяновск, , 12:39 — REGNUM В Ульяновской области резко увеличилось суточное количество переболевших ковидом. Такие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 8 февраля, в регионе вылечились от ковида 122 510 человек, доля выздоровевших составляет 89,58%. Из них за последние сутки выписаны 750 пациентов, что в 3,2 раза больше, чем вылечились за предыдущие сутки (6 февраля выздоровели 234).

Жертвами пандемии стали ещё два пациента с коронавирусом. Всего в Ульяновской области скончались 4108 ковидных больных.

Напомним, что в Ульяновской области всего официально выявлено 136 766 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 1387 человек и госпитализированы 126 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 776 926 лабораторных исследований на коронавирус.

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