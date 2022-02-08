Ташкент, 8 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил хорошую динамику в двусторонних отношения Узбекистана и Латвии. Об этом 8 февраля передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Сегодня мы принимает солидную латвийскую делегацию, которая включает в себя не только представителей политических ведомств, но и солидную группу бизнес-сообщества Латвии — более 30 инвестиционных, финансовых и других компаний», — сказал Камилов на встрече со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

Камилов подчеркнул, что «мы на это обращаем большое внимание, потому что наряду с политической повесткой мы придаем важное значение нашему торгово-экономическому взаимодействию».

»Практически в повестке дня у нас нет никаких политических проблем, поэтому мы продолжаем политические консультации, но будем уделять серьезное внимание экономическому взаимодействию», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.

Камилов сообщил, что «мы обменялись мнениями по ряду двусторонних отношений, нашего взаимодействия на международной арене».

»В повестке визиты на высоком и высшем уровнях», — сообщил Камилов.